Смертельная пневмония: В Британии от коронавируса скончался еще один человек

Новости мира:В Британии врачи зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса.

Второй человек в Великобритании стал жертвой заболевания, вызванного новым коронавируса.

Об этом сообщила в пятницу радиостанция LBC.

По ее информации, пациент в возрасте около 80 лет с предрасполагающими факторами умер в больнице города Милтон-Кинс под Лондоном.

5 марта сообщалось о первом случае смерти в Великобритании от заболевания, вызванного новым коронавирусом. В больнице английского графства Беркшир скончалась пожилая женщина, которая страдала, помимо этого, от другого заболевания. Общее число инфицированных коронавирусом в Соединенном Королевстве составляет на данный момент 116 человек, однако власти ожидают увеличения этого числа в предстоящие дни и недели.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило в четверг наличие коронавируса в организме 13-летней девочки, которая недавно побывала в Италии и Португалии.