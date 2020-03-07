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Мальта не разрешила круизному лайнеру зайти в свой порт из-за коронавируса

Мальта не разрешила круизному лайнеру зайти в свой порт из-за коронавируса
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Круизный лайнер с 2,3 тыс. пассажирами не пустили в порт Мальты из-за бойкота местных медиков.

Мальта не позволила большому круизному судну зайти в свой порт из-за опасений о распространении коронавируса.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление правительства Мальты.

“Правительство Мальты и MSC Cruises пришли к согласию, что исключительно на этот раз круизный лайнер Opera не будет заходить в порты Мальты”, - заявили в правительстве.

В заявлении отмечается, что власти были вынуждены пойти на такой шаг из-за общественного сопротивления.

“Это решение было принято после беспокойства общественности, вызванного ложной информации, предоставленной местным СМИ в материале, пронизанном частичной правдой и ложными деталями”, - говорится в документе.

В правительстве добавили, что вместе с круизной компанией решили направить судно другим маршрутом, чтобы “избежать дальнейшего беспокойства среди населения Мальты”.

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Xinhua объясняет, что местное издание Malta Today в четверг опубликовало информацию о намерении лайнера Opera с более 2 тысячами пассажирами на борту зайти в мальтийский порт. Ранее Opera объявил добровольный карантин в Греции, когда у его бывшего пассажира обнаружили коронавирус по возвращении домой. Впоследствии греческие власти разрешили лайнеру продолжить путешествие без каких-либо ограничений.

После обнародования этой информации, в Мальте была создана онлайн петиция, призванная остановить швартовку круизного судна. Союзы врачей и медсестер предупредили о своей готовности объявить забастовку, если лайнеру позволят остановиться в Мальте.

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Мальта, Круизный лайнер, Коронавирус, Порт Мальты.
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