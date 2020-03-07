Власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости мира:В Исландии подтвердили шесть новых случаев заражение, два из них заразились вирусом на территории страны.

В Исландии объявили чрезвычайное положение после того, как стало известно, что два случая заражения коронавирусом произошли уже на территории страны. Всего в Исландии 43 подтвержденных случая Covid-19.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

"В свете этой информации (о заразившихся в самой Исландии - ред.) в настоящее время планируется повысить уровень готовности Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях до чрезвычайного положения", - заявил главный эпидемиолог Чурльфур Гуднасон.

В пятницу в Исландии было обнаружено шесть новых случаев заболевания Covid-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев возросло до 43.

Двое из заболевших заразились в Исландии, все остальные случаи заболевания были обнаружены у граждан, побывавших в Италии и Австрии.

Отмечается, что в настоящее время ЧП серьезным образом не отразится жизни общества, однако в учреждениях необходимо будет придерживаться более строгих правил профилактики заболеваний.