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Коронавирус в Италии: На карантин закрывают 11 провинций

Коронавирус в Италии: На карантин закрывают 11 провинций
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На карантин закроют весь регион Ломбардия и еще 11 провинций.

Правительство Италии вводит строгие ограничения для всей Ломбардии (автономный регион, состоящий из 12 провинций) и еще 11 провинций на севере страны.

Дороги перекрыты, въезд и выезд разрешен "только при крайней необходимости", пишет La Respublica.

На карантин, что будет длиться по крайней мере до 3 апреля, закрыли провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.

Во всех этих провинциях будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры смогут работать с понедельника до пятницы.

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Вводятся следующие ограничения:

въезжать в "красную зону" и выезжать из нее без крайней нужны запрещено;

лицам с признаками респираторной инфекции или с температурой свыше 37,5 градуса настойчиво рекомендуют уведомить врача, оставаться дома и максимально ограничивать контакты с людьми;

всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус, запрещено выходить на улицу;

спортивные состязания и другие общественные мероприятия, среди них и религиозные, – отменено. Похороны, свадьбы и тому подобное проводить запрещено;

все музеи, спортивные секции, культурные центры, курорты и бассейны – закрыты;

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бары и рестораны можно держать открытыми, если владелец гарантирует расстояние между клиентами в более чем метр;

отпуска для врачей и медсестер на этот период также предоставлять запрещено.

В случае выявления нарушителей им грозит наказание в виде 3 месяцев лишения свободы и штрафа в 206 евро.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. На сегодня в мире зарегистрировано 102 186 случаев коронавирус, погиб 3 491 человек, выздоровели - 57 389.

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Все по теме:

Италия, Карантин, Коронавирус, Ломбардия, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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