Коронавирус в Италии: На карантин закрывают 11 провинций

Правительство Италии вводит строгие ограничения для всей Ломбардии (автономный регион, состоящий из 12 провинций) и еще 11 провинций на севере страны.
Дороги перекрыты, въезд и выезд разрешен "только при крайней необходимости", пишет La Respublica.
На карантин, что будет длиться по крайней мере до 3 апреля, закрыли провинции Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти, Алессандрия.
Во всех этих провинциях будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры смогут работать с понедельника до пятницы.
Вводятся следующие ограничения:
въезжать в "красную зону" и выезжать из нее без крайней нужны запрещено;
лицам с признаками респираторной инфекции или с температурой свыше 37,5 градуса настойчиво рекомендуют уведомить врача, оставаться дома и максимально ограничивать контакты с людьми;
всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус, запрещено выходить на улицу;
спортивные состязания и другие общественные мероприятия, среди них и религиозные, – отменено. Похороны, свадьбы и тому подобное проводить запрещено;
все музеи, спортивные секции, культурные центры, курорты и бассейны – закрыты;
бары и рестораны можно держать открытыми, если владелец гарантирует расстояние между клиентами в более чем метр;
отпуска для врачей и медсестер на этот период также предоставлять запрещено.
В случае выявления нарушителей им грозит наказание в виде 3 месяцев лишения свободы и штрафа в 206 евро.
Как сообщалось, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. На сегодня в мире зарегистрировано 102 186 случаев коронавирус, погиб 3 491 человек, выздоровели - 57 389.