В Германии растет количество инфицированных на коронавирус: последние данные

Новости мира:В Германии количество больных на коронавирус составляет 847 человек.

Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Германии составляет 847 человек. Об этом сообщает Институт имени Роберта Коха, передает DW.

Так, в Германии, по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, официально зарегистрировано 847 случаев инфицирования коронавирусом.

С вечера субботы официальное число инфицированных возросло на 52 случая. Наибольшее количество заражений наблюдается в наиболее густонаселенной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 392 случая. В Баден-Вюртемберге зарегистрировано 182 заражения, а в Баварии - 148.

Единственной федеральной землей, где официально до сих пор не зарегистрировали ни одного заражения коронавирусом, стала Саксония-Анхальт.

Как сообщалось ранее, мировая экономика может потерять до 2,7 трлн долларов США из-за распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, на карантин закроют весь итальянский регион Ломбардия и еще 11 провинций.