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Коронавирус в Италии: инфицированных более 5000, умерли свыше 200 человек

Коронавирус в Италии: инфицированных более 5000, умерли свыше 200 человек
14:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Эпидемия коронавируса в Италии уже привела к смерти 233 человека.

В Италии на сегодня зафиксированы 233 летальных исхода вследствие заболевания коронавирусом. Об этом пишет Corriera dela Serra.

"В Италии с начала эпидемии коронавируса 5883 человека заболели этим вирусом. Из них - 233 умерли, 589 выздоровели", - отмечает издание.

Число инфицированных в Италии за последние сутки увеличилось на 1247 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в северных регионах страны: Ломбардия (3420), Эмилия-Романья (1010) и Венето (543).

Губернатор итальянского региона Пьемонт "подхватил" коронавирус

Большинство из более двух сотен умерших от болезни были лицами пожилого возраста и имели другие заболевания.

Как сообщалось, в результате заболевания коронавирусом в мире умерли 3594 человека. В то же время выздоровели 59965 инфицированных. Общее число зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были обнаружены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.

Напомним, премьер Чехии призвал Италию запретить её гражданам выезжать в Европу.

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Италия, Covid-19, Эпидемия коронавируса, Коронавиру.
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