Распространение коронавируса: Минздрав Германии призвал отменить массовые мероприятия

Новости мира:Власти Германии из-за коронавируса рекомендуют отменять все мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

Власти ФРГ в связи с опасностью распространения коронавируса считают необходимым отменять общественные мероприятия, в которых могут принять участие более 1 тыс. человек, заявил в воскресенье министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"После многих дискуссий с ответственными лицами я настойчиво призываю - вплоть до дальнейшего уведомления - к отмене мероприятий с более чем 1 тыс. участников", - цитируют министра западные СМИ.

СМИ напоминают, что ранее из-за эпидемиологической ситуации в ФРГ отменили международную туристическую выставку ITB Berlin 2020, Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку Hannover Messe и книжную ярмарку в Лейпциге.

Позднее в воскресенье ожидается встреча лидеров правящей в ФРГ коалиции, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, с целью выработать способы уменьшить ущерб, который понесла экономика ФРГ из-за воздействия коронавируса.

Ранее в воскресенье стало известно, что число инфицированных коронавирусом Covid-2019 в ФРГ достигло 847 человек.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья, 8 марта, достигло 104 978 человек.