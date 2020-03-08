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Воскресенье, 08.03.2020
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Распространение коронавируса: Минздрав Германии призвал отменить массовые мероприятия

Распространение коронавируса: Минздрав Германии призвал отменить массовые мероприятия
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Германии из-за коронавируса рекомендуют отменять все мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

Власти ФРГ в связи с опасностью распространения коронавируса считают необходимым отменять общественные мероприятия, в которых могут принять участие более 1 тыс. человек, заявил в воскресенье министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"После многих дискуссий с ответственными лицами я настойчиво призываю - вплоть до дальнейшего уведомления - к отмене мероприятий с более чем 1 тыс. участников", - цитируют министра западные СМИ.

СМИ напоминают, что ранее из-за эпидемиологической ситуации в ФРГ отменили международную туристическую выставку ITB Berlin 2020, Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку Hannover Messe и книжную ярмарку в Лейпциге.

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Позднее в воскресенье ожидается встреча лидеров правящей в ФРГ коалиции, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, с целью выработать способы уменьшить ущерб, который понесла экономика ФРГ из-за воздействия коронавируса.

Ранее в воскресенье стало известно, что число инфицированных коронавирусом Covid-2019 в ФРГ достигло 847 человек.

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Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти, и на утро воскресенья, 8 марта, достигло 104 978 человек.

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Германия, Эпидемия, Коронавирус, Йенс Шпан.
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