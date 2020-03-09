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В Италии стремительно растет количество жертв коронавируса

В Италии стремительно растет количество жертв коронавируса
01:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Число умерших от коронавируса в Италии достигло 366 человек.

В течение воскресенья в Италии в результате заражения коронавирусом COVID-19 умерли 133 человека, таким образом общее число жертв эпидемии в этой стране возросло до 366.

Об этом информирует агентство ANSA.

"Количество умерших вследствие коронавируса выросло на 133 случая в течение суток - с 233 до 366. Таким образом в течение одного дня произошел рост на 57%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, столь резкий рост смертности зафиксирован впервые с начала вспышки эпидемии коронавируса в Италии. Больше всего людей умерли в регионе Ломбардия на севере страны -113.

В целом в Италии подтверждено 6387 случаев заражения коронавирусом, 622 пациента уже выздоровели.

Как сообщалось, коронавирус обнаружили у губернатора итальянской области Пьемонт Альберто Чирио.

По последним данным, в результате заражения коронавирусом в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59 965 инфицированных. Общее количество зараженных составляет 106 тыс. 165.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР коронавирус обнаружили в 58 странах. В Украине подтвержден один случай заражения.

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Италия, Коронавирус.
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