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Коронавирус посеял хаос в тюрьмах Италии: не менее шести погибших (Фото)

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Коронавирус посеял хаос в тюрьмах Италии: не менее шести погибших (Фото)
16:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Италии на фоне ужесточения мер против коронавируса возникли тюремные бунты.

Шесть человек погибли во время тюремных беспорядков в Италии, которые возникли в знак протеста против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Чиновники говорят, что заключенные подожгли камеру в северном городе Модена после того, как им сообщили об остановке визитов в тюрьму. Считается, что по крайней мере двое из погибших имели передозировку наркотиками.

Бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму, пытаясь убежать. Им сказали, что родственники и друзья не смогут посещать их из-за мер борьбы с коронавирусом.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить бегство 500 заключенных. Однако некоторые смогли проникнуть в медпункт и добрались до метадона и других препаратов.

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Всего, по данным Reuters, заключенные в четырех итальянских тюрьмах восстали из-за новых правил, призванных помочь сдержать коронавирус. Введение новых правил, которые включают запрет на свидания с родственниками, привело к хаосу в тюрьмах Неаполя, Модены, Фрозиноне и Александрии.

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В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами

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В результате беспорядков несколько сотрудников тюрем получили ранения.

По последним данным, в Италии от коронавируса погибли 366 человек.

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Италия, Эпидемия, Коронавирус.
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