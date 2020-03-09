Польша введет усиленный контроль на границе с Украиной, РФ и Беларусью из-за коронавируса

Новости мира:На границах Польши значительно усилили меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса.

До вторника все границы Польши будет охвачено комплексной системой санитарной защиты - это будет касаться, в частности, части границы с Украиной, Беларусью и Россией. Чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса, прибывающего в Польшу с путешественниками из-за рубежа.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает "Польское радио".

"В 15 часов будут запущены пять ключевых пунктов - четыре на границе с Германией, один - на границе с Чехией. Это связано с распространением эпидемии в Германии. Мы считаем, что чрезвычайно важно в первую очередь защитить границу. В случае Чехии - это пункт перехода в Ґожичках, которым ездят пассажирские транспортные средства", - сказал Каминский.

Министр подчеркнул, что пять пограничных пунктов перехода, где в понедельник начался контроль, - это места, где в Польшу въезжают рейсовые автобусы и микроавтобусы. По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши.

"С завтрашнего дня все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены", - добавил он.

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики.