Скачать
Понедельник, 09.03.2020
"Угроза пандемии стала очень реальной": ВОЗ о коронавирусе
"Угроза пандемии стала очень реальной": ВОЗ о коронавирусе
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
В кожаном красном: звезда "Тихого места" посетила премьеру фильма (Фото)
Эмили Блант на премьере фильма "Тихое место 2" (Фото)

Польша введет усиленный контроль на границе с Украиной, РФ и Беларусью из-за коронавируса

Польша введет усиленный контроль на границе с Украиной, РФ и Беларусью из-за коронавируса
19:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:На границах Польши значительно усилили меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса.

До вторника все границы Польши будет охвачено комплексной системой санитарной защиты - это будет касаться, в частности, части границы с Украиной, Беларусью и Россией. Чрезвычайные меры связаны с распространением коронавируса, прибывающего в Польшу с путешественниками из-за рубежа.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает "Польское радио". 

"В 15 часов будут запущены пять ключевых пунктов - четыре на границе с Германией, один - на границе с Чехией. Это связано с распространением эпидемии в Германии. Мы считаем, что чрезвычайно важно в первую очередь защитить границу. В случае Чехии - это пункт перехода в Ґожичках, которым ездят пассажирские транспортные средства", - сказал Каминский.

Сын и отец: В Албании зарегистрировали первые два случая коронавируса 

Министр подчеркнул, что пять пограничных пунктов перехода, где в понедельник начался контроль, - это места, где в Польшу въезжают рейсовые автобусы и микроавтобусы. По словам Каминского, до вторника контроль будет введен на всей границе Польши. 

"С завтрашнего дня все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены", - добавил он.

Комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарные, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Заболевание, Заражение, Границы, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
04 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
День в ООС: ранен украинский защитник
День в ООС: ранен украинский защитник
Полнолуние 9 марта: что можно и нельзя делать в этот день
Полнолуние 9 марта: что можно и нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь