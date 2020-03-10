Коронавирус добрался до правительства Франции

Новости мира:Министр культуры Франции заразился коронавирусом SARS-CoV-2 .

У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружен коронавирус, и пока чиновник находится дома, устанавливают круг его общения за последние дни.

Об этом сообщает DW.

"Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у министра культуры Франции Франка Ристера. У него нет симптомов легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в понедельник, 9 марта. По его словам, Ристер находится дома, а не в больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас власти устанавливают круг лиц, с которыми в последнее время контактировал Ристер.

Веран не уточнил, встречался ли в этот период его коллега с президентом Франции Макроном. Но подчеркнул, что члены правительства в последние две недели воздерживались от рукопожатий на заседаниях.

Как сообщалось, коронавирус был подтвержден у депутата Национального собрания - нижней палаты парламента Франции.

Об этом заявил президент Национального собрания Ришар Ферран. Он отметил, что законодатель госпитализирован в реанимацию.

В заявлении не называлось имя заболевшего депутата, но французские СМИ сообщили что это представитель политической партии "Республиканцы" Жан-Люк Рейтзер.