Коронавирус в Италии: В стране вводят карантин

Власти Италии с целью остановить распространение нового коронавируса ввели карантинные мероприятия по всей стране.
Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижение или путешествия возможны лишь в крайней необходимости, сообщает BBC News Украина.
В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля.
Передвигаться могут только те, у кого есть серьезная и неотложная потребность, связанная с работой или семейными обстоятельствами.
На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.
Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только в понедельник выросло с 366 до 463 человек. После Китая в Италии наблюдается наибольшее распространение болезни.
Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом с 8 марта выросло на 24%.
Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии.
Ранее карантинные мероприятия были введены только в нескольких северных регионах страны.
Напомним, по последним данным, в Канаде подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, из них 32 - в Британской Колумбии.