Коронавирус в Италии: В стране вводят карантин

Новости мира:В Италии вводят карантин по всей стране, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Власти Италии с целью остановить распространение нового коронавируса ввели карантинные мероприятия по всей стране.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что люди должны оставаться дома, а передвижение или путешествия возможны лишь в крайней необходимости, сообщает BBC News Украина.

В стране запрещено проводить все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи. Школы и университеты будут оставаться закрытыми минимум до 3 апреля.

Передвигаться могут только те, у кого есть серьезная и неотложная потребность, связанная с работой или семейными обстоятельствами.

На железнодорожных станциях введен температурный контроль пассажиров. Круизным кораблям запрещено заходить в большинство портов.

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Италии только в понедельник выросло с 366 до 463 человек. После Китая в Италии наблюдается наибольшее распространение болезни.

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом с 8 марта выросло на 24%.

Случаи инфицирования новым коронавирусом подтверждены во всех 20 регионах Италии.

Ранее карантинные мероприятия были введены только в нескольких северных регионах страны.

Напомним, по последним данным, в Канаде подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, из них 32 - в Британской Колумбии.