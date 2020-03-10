Испанские ультраправые отправились по домам: у генсека партии нашли коронавирус

Новости мира:У генсека испанских ультраправых обнаружили коронавирус.

У генсека испанской ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Vox официально сообщила, что ее генеральный секретарь Хавьер Ортега Смит получил положительный результат на коронавирус во время тестов, проведенных в последние несколько часов. По этой причине, "в логической последовательности и ответственности", партия решила отправить всех своих депутатов работать из дома.

В своем заявлении партия резко критикует главу правительства Испании Педро Санчеса за его реакцию на кризис.

Vox утверждает, что правительство Санчеса - безответственно и играет жизнью испанцев.

В частности, Санчесу вменяют в вину отказ от отмены массовых мероприятий, в частности то, что он не запретил феминистский марш 8 марта.

Стоит отметить, что ультраправые 8 марта также проводили в Мадриде мероприятие с участием 9000 человек.