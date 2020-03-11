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В Грузии коронавирусом Covid-19 заразился ребенок

В Грузии коронавирусом Covid-19 заразился ребенок
10:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Грузии сообщают, что количество случаев коронавируса возросло до 23.

В Грузии выросло количество заразившихся коронавирусом до 23 человек, среди них 12-летний мальчик.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

"Количество тех, кто заразился коронавирусом в Грузии возросло до 23-х человек", - говорится в сообщении.

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Новые случаи заболевания связаны с так называемым итальянским кластером, то есть с людьми, которые побывали в Италии или заразились от побывавших там уже в Грузии.

По состоянию на 10 марта в режиме карантина в стране находятся 126 человек, в стационаре под наблюдением медиков остаются 46 пациентов.

Как позже сообщили изданию, один из недавно выявленных инфицированных коронавирусом — 12-летний подросток. Он был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии — мальчик является племянником заразившейся в Италии женщины.

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Как известно, ранее в Грузии были подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом. Накануне президент страны Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты из-за опасности, связанной с распространением эпидемии коронавируса нового типа.

По состоянию на 10 марта, по данным Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса, число инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 116 166 человек. С начала эпидемии Covid-2019 в мире уже выздоровели 64387 человек. Умерли от болезни 4088 пациентов.

По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.

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Грузия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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