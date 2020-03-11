Эпидемия Covid-19: в Польше ввели карантин

Новости мира:Польша на две недели закрыла учреждения образования и культуры.

Правительство Польши решило приостановить на две недели работу детсадов, школ и вузов, а также учреждений культуры.

Об этом проинформировали на пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Матеуш Моравецкий, министры образования, высшего образования, культуры и национального наследия, а также охраны здоровья.

"В Польше сейчас имеем 26 случаев заражения, но мы хотим максимально замедлить распространение коронавируса... На встречи правительственной группы кризисного реагирования мы приняли решение закрыть с понедельника все учебные заведения, а также вузы на две недели. Уже завтра в учебных заведениях прекратится учебный процесс", - сказал Моравецкий.

Он призвал родителей проследить за тем, чтобы дети оставались дома, чтобы избежать заражения.

Глава польского правительства отметил, что Польша очень тщательно выполняет все рекомендации ВОЗ, а также пытается избежать ошибок стран, где коронавирус значительно распространился, в частности Италии, Франции или Германии.

По его словам, пока что действия правительства по предотвращению распространения вируса в стране были успешными.

В свою очередь вице-премьер, министр высшего образования РП Ярослав Говин сообщил, что занятия в польских вузах будут приостановлены с 12 по 25 марта.

А министр образования Дариуш Пионтковский уточнил, что временно закрываются не только государственные, но и частные школы.

Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Пётр Глинский также сообщил о временном закрытии всех учреждений культуры: филармоний, театров, музеев, кинотеатров.

Министр здравоохранения РП Лукаш Шумовский отметил, что закрытие образовательных и культурных учреждений является превентивной мерой и не означает наличия эпидемии. Он сообщил, что в больницах Польши на сегодняшний день в наличии имеются более 10 тысяч респираторов. Он вновь призвал поляков не паниковать и избегать мест массового скопления людей.

По состоянию на 11 марта в Польше заразились коронавирусом 26 человек, среди них, в частности, командующий Вооруженных сил Ярослав Мика, подхвативший инфекцию во время участия в конференции НАТО в Германии.

В стране также отменены все массовые спортивные мероприятия. Товарищеский матч национальных сборных Украины и Польши по футболу пройдет на стадионе в Хожуве 31 марта без зрителей.

Как сообщалось, по данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире зафиксировано 119476 случаев заражения вирусом, 65900 человек выздоровели, 4291 человек погиб.