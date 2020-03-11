Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

Меркель: Коронавирусом могут заразиться до 70% немцев

Меркель: Коронавирусом могут заразиться до 70% немцев
15:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает очень серьезно относиться к ситуации с коронавирусом.

Германия сделает все необходимое для ограничения воздействия коронавируса (COVID-19) на европейскую экономику, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду.

"Мы сделаем все необходимое", - сказала она на пресс-конференции в Берлине, говоря о бюджетных расходах на здравоохранение, а также об обязательстве предоставить ликвидные средства компаниям, испытывающим трудности.

Кроме того, Меркель упомянула об увеличении отпускных выплат работникам.

Меркель заявила, что к ситуации с коронавирусом следует относиться "очень серьезно".

"Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого, и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно", - добавила канцлер.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что, по данным экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения", и более подверженными заражению являются люди с уже существующими проблемами со здоровьем, а также пожилые.

У немецкого футболиста выявили коронавирус

Ожидается, что германские законодатели проведут в четверг встречу по координации вопросов в отношении коронавирусного кризиса.

Ранее на этой неделе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что кабинет поддержит немецкий бизнес в связи с коронавирусом.

По состоянию на 11 марта количество выявленных заражений в Германии достигло 1622, зафиксировано три летальных исхода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Немцы, Covid-19, Коронавирус в Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
В Украине новые правила продажи древесины
В Украине новые правила продажи древесины
Как вырос государственный долг Украины в феврале
Как вырос государственный долг Украины в феврале
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь