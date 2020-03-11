Меркель: Коронавирусом могут заразиться до 70% немцев

Новости мира:Канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает очень серьезно относиться к ситуации с коронавирусом.

Германия сделает все необходимое для ограничения воздействия коронавируса (COVID-19) на европейскую экономику, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду.

"Мы сделаем все необходимое", - сказала она на пресс-конференции в Берлине, говоря о бюджетных расходах на здравоохранение, а также об обязательстве предоставить ликвидные средства компаниям, испытывающим трудности.

Кроме того, Меркель упомянула об увеличении отпускных выплат работникам.

Меркель заявила, что к ситуации с коронавирусом следует относиться "очень серьезно".

"Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого, и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно", - добавила канцлер.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что, по данным экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения", и более подверженными заражению являются люди с уже существующими проблемами со здоровьем, а также пожилые.

Ожидается, что германские законодатели проведут в четверг встречу по координации вопросов в отношении коронавирусного кризиса.

Ранее на этой неделе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что кабинет поддержит немецкий бизнес в связи с коронавирусом.

По состоянию на 11 марта количество выявленных заражений в Германии достигло 1622, зафиксировано три летальных исхода.