В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

Новости мира:Власти Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за распространения по стране коронавируса.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в среду издание Origo со ссылкой на официального представителя венгерского правительства.

В Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Также объявлено об отмене всех массовых мероприятий с количеством 100 человек.

Власти этой страны ранее объявили об отмене праздничной церемонии в Будапеште 15 марта перед Венгерским национальным музеем по случаю национального праздника — Дня начала революции и освободительной борьбы 1848-1849 годов.

Добавим, власти Польши приняли решение с понедельника закрыть все образовательные учреждения в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Польше на данный момент зафиксировано 27 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, больше 1 тысячи находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.