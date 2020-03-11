Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис
Премьер предупредил о приближении экономического кризиса
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса
16:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за распространения по стране коронавируса.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в среду издание Origo со ссылкой на официального представителя венгерского правительства.

В Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Также объявлено об отмене всех массовых мероприятий с количеством 100 человек.

Власти этой страны ранее объявили об отмене праздничной церемонии в Будапеште 15 марта перед Венгерским национальным музеем по случаю национального праздника — Дня начала революции и освободительной борьбы 1848-1849 годов.

Еще одна авиакомпания отменяет рейсы из-за коронавируса

Добавим, власти Польши приняли решение с понедельника закрыть все образовательные учреждения в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В Польше на данный момент зафиксировано 27 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, больше 1 тысячи находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Шмыгаль: Министры отказались от своих премий до конца года
Министры отказались от своих премий до конца года
Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь