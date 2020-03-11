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Пандемия коронавируса: Словакия вводит режим чрезвычайного положения

Пандемия коронавируса: Словакия вводит режим чрезвычайного положения
23:41 Ср, 11 Март 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Словакия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Правительство Словакии из-за угрозы распространения эпидемии Cоvid-19 ввело чрезвычайное положение на всей территории страны с 12 марта.

Об этом говорится на официальном сайте словацкого правительства.

"Правительство Словацкой Республики объявило чрезвычайную ситуацию в связи с риском распространения нового коронавируса по всей стране. Решение вступает в силу с 6:00 утра четверга (12 марта) ", - говорится в сообщении.

В правительстве объяснили, что целью этого шага является "создание условий для принятия необходимых мер по ограничению распространения коронавируса и уменьшению последствий для общественного здоровья на территории страны".

Как сообщалось ранее, по состоянию на 11 марта 2020 года, в Словакии зафиксировано 10 случаев заболевания вирусом Cоvid-19.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

В Италии резко выросло число жертв коронавируса

С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло в среду, 11 марта, сообщила пресс служба Министерства образования Украины.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для координации работы МИД, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан за рубежом и предоставления актуальной информации по распространению Covid-19 в мире.

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Словакия, Пандемия, Коронавирус.
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