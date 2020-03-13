Меркель считает ситуацию с коронавирусом "исключительной"

Ситуация, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса, является необычной и такой, которая требует необычных шагов в ответ.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьерами федеральных земель в Берлине 12 марта, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы в совершенно исключительной ситуации, которая требует особых мер", - сказала Меркель.
Распространение вируса она назвала "очень динамичным вспышкой" и заверила, что правительство сделает все необходимое, чтобы обеспечить клинику всем необходимым, а для бизнеса — минимизировать потери.
Меркель призвала соотечественников "избегать социальных контактов", руководителей – отменить все мероприятия, которые нельзя отменить или перенести.
"Сложилась очень сложная ситуация в экономике. Но главное – обезопасить безопасность сотрудников", - сказала канцлер. Конкретные "комплексные меры" по поддержке будут объявлены в пятницу министрами финансов и экономики.
Сейчас обсуждаются такие мероприятия как продолжение Пасхальных каникул, принятие регулировки по оплате короткого рабочего дня и тому подобное. В больницах не будут проводиться плановые операции, все силы будут направлены на подготовку мест для приема больных на коронавирус.
По последним данным, в Германии лабораторно подтверждены 2700 случаев заболевания.