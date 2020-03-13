В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом

Новости мира:В Эстонии зафиксировали 79 случаев заражения коронавирусом

В Эстонии по состоянию на вечер пятницы общее число зараженных коронавирусом выросло до 79 человек, заявила руководитель Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья Эстер Эпик (Ester Opik).

"В Эстонии сделано более 700 тестов на коронавирус, из них 79 оказались позитивными", - сообщила Эпик в эфире эстонского телеканала.

"Хорошая новость в том, что все 79 человек не нуждаются в больничном лечении, они под домашним наблюдением и в стабильном состоянии", - подчеркнула она.

Министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik) ранее в пятницу сообщил, что новые заболевшие в большинстве своем заразились от членов семьи.

В то же время расширяется география заболевания. Если ранее большинство инфицированных были выявлены в Таллинне и Тарту, то сейчас впервые среди зараженных оказались жители Пярнуского уезда и Северо-востока Эстонии, а также острова Сааремаа (Saaremaa).

Ранее сообщалось, что в Эстонии коронавирус впервые обнаружили у военнослужащего. "Сегодня обнаружен коронавирус у одного срочнослужащего Калевского батальона. В связи с этим установлен карантин для 146 срочников и 8 кадровых военных роты этого батальона. Другие подразделения батальона не на карантине", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны.

В связи с быстрым распространением заболеваемости правительство страны ввело с пятницы режим чрезвычайного положения.