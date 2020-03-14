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Число умерших от коронавируса в Британии удвоилось: Джонсон готовит ответные меры

Число умерших от коронавируса в Британии удвоилось: Джонсон готовит ответные меры
17:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки выросло почти вдвое.

За сутки в Великобритании скончались 10 человек, заболевших коронавирусом, сообщает в субботу BBC со ссылкой на национальную службу здравоохранения Англии.

Теперь общее число умерших от коронавируса в Великобритании составляет 21 человек. Из них 20 человек умерли в Англии и один в Шотландии.

Всего на территории Великобритании зарегистрировано 820 случаев заболевания Covid-19.

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В субботу британские СМИ анонсировали новые меры по борьбе с коронавирусом в Соединенном Королевстве. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен на следующей неделе запретить мероприятия с участием более 500 человек. Также в планах властей позволить полиции задерживать людей, у которых подозревают коронавирус.

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Великобритания, Борис Джонсон, Пандемия, Коронавирус.
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