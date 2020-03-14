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В Эстонии еще шесть человек заболели коронавирусом

В Эстонии еще шесть человек заболели коронавирусом
22:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Эстонии зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.

В Эстонии по состоянию на вечер субботы выявлено шесть позитивных проб на коронавирус, общее число инфицированных составляет сейчас 115 человек.

Как сообщил Департамент здоровья, "другие взятые сегодня пробы в данный момент анализируются, и результаты Департамент здоровья сообщит завтра утром".

С 31 января было проведено 853 теста на вирус COVID-19. На данный момент в Эстонии в дополнение к лаборатории Департамента здоровья привлечено еще 5 лабораторий в разных уездах республики.

Пробы на коронавирус берутся на основании решения работника системы здравоохранения, который исходит из симптоматики каждого конкретного случая. При определении необходимости сдачи анализа учитывается и тот факт, находился ли человек в последнее время в регионе с широким распространением заболевания или имел контакт людьми, вернувшимися из таких стран.

В последние дни болезнь стала стремительно распространяться по разным регионам республики и сейчас, кроме Таллина, заболевшие выявлены во многих уездах. Особенно тревожное положение сложилось на островах.

В субботу вечером правительство сообщило, что поездки на острова Хийумаа, Сааремаа, Мухумаа, Вормси, Кихну и Рухну разрешены только для людей, которые постоянно проживают на островах. Ограничение не распространяется на доставку товаров и оказание жизненно необходимых услуг.

Также было дано распоряжение закрыть спортзалы, спортклубы, тренажерные залы, сауны, СПА, бассейны, водные центры, солярии и детские игровые комнаты по всей Эстонии, в том числе в отелях и учреждениях по размещению. Это дополнительные меры к тем, что были объявлены в пятницу. Тогда правительство приняло решение ввести в Эстонии чрезвычайное положение и применить особые меры.

Например, с понедельника образовательные учреждения будут переведены на удаленное или домашнее обучение. Все массовые собрания запрещены, и до 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, а также запрещены театральные представления, концерты и конференции. До 1 мая запрещены спортивные соревнования. На границах будет проводиться санитарный контроль. Также приостановлена продажа билетов на паромы на линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Библиотеки будут работать в ограниченном объеме.

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Эстония, Пандемия, Коронавирус.
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