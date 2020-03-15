Коронавирус в Италии: В ВОЗ объяснили высокую смертность среди населения

Новости мира:Специалисты ВОЗ объяснили ситуацию с высокой смертностью среди заразившихся коронавирусом в Италии.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила высокое число смертей в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.

Об этом она рассказала в интервью одному из российских изданий, передает ТАСС.

Комментируя ситуацию со вспышкой коронавируса нового типа в Италии, где, по последним данным, погибли более 1,4 тыс. Человек, Мелита Вуйчич отметила, что в данном аспекте важно понимать, когда именно произошло заражение.

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это произошло, непонятно, в данный момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Кроме того, высокая смертность отмечается у пожилых людей, также объясняет указанное число смертей в Италии", - заявила Вуйнович.

Представитель ВОЗ заявила, что пока нельзя говорить о достижении пика распространения коронавируса на территории Итальянской Республики.

Отметим, первый локальная вспышка коронавируса в Италии была обнаружена 21 февраля.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Италии насчитывается 21157 инфицированных, 1441 умерших и 1966 выздоровевших от COVID-19.