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Еще одна страна привлекла армию к борьбе с коронавирусом

Еще одна страна привлекла армию к борьбе с коронавирусом
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Испании военные будут помогать бороться с коронавирусом.

Правительство Испании решило привлечь к борьбе с распространением коронавируса армию — военные уже начали патрулировать улицы нескольких городов страны.

Об этом сообщает El Pais.

"Вооруженные силы начали участвовать в борьбе с коронавирусом. Первым это сделало Военное подразделение по реагированию на чрезвычайные ситуации (UME). Оно начало патрулировать улицы в Мадриде и других городах, где имеет базы, в частности в Валенсии, Севилье, Сарагосе, Леоне, Лас-Пальмасе и Санта-Крус-де-Тенерифе", - говорится в сообщении.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела координационное совещание для обсуждения мер, которые испанские вооруженные силы будут применять в борьбе с коронавирусом.

Напоминаем, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию COVID-19.

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Испания, Армия, Военные, Коронавирус.
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