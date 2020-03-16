Еще одна страна привлекла армию к борьбе с коронавирусом

Новости мира:В Испании военные будут помогать бороться с коронавирусом.

Правительство Испании решило привлечь к борьбе с распространением коронавируса армию — военные уже начали патрулировать улицы нескольких городов страны.

Об этом сообщает El Pais.

"Вооруженные силы начали участвовать в борьбе с коронавирусом. Первым это сделало Военное подразделение по реагированию на чрезвычайные ситуации (UME). Оно начало патрулировать улицы в Мадриде и других городах, где имеет базы, в частности в Валенсии, Севилье, Сарагосе, Леоне, Лас-Пальмасе и Санта-Крус-де-Тенерифе", - говорится в сообщении.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес провела координационное совещание для обсуждения мер, которые испанские вооруженные силы будут применять в борьбе с коронавирусом.

Напоминаем, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию COVID-19.