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Понедельник, 16.03.2020
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Пандемия коронавируса: что происходит в Бельгии (Фото, Видео)

Пандемия коронавируса: что происходит в Бельгии (Фото, Видео)
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Более тысячи человек заразились коронавирусом COVID-19 в Бельгии.

Число инфицированных коронавирусом в Бельгии достигло 1058 человек, заявили в Минздраве страны в понедельник.

За последние сутки получено 172 новых положительных результата анализов на Covid-19.

Редакция газеты La Libre Belgique, комментируя приведенные ведомством цифры, отмечает, что они не являются точным отражением ситуации с распространение коронавируса в Бельгии.

Издание объясняет, что на первых порах на Covid-19 обследовались только пациенты, вернувшиеся из зон распространения заболевания. В настоящее время тестируются наиболее серьезные случаи, нуждающиеся в госпитализации.

"Очевидно, что коронавирус распространен в Бельгии более широко, чем это показывают цифры министерства здравоохранения", - пишет La Libre Belgique.

С понедельника в Бельгии приостановлены на три недели занятия в начальных и средних школах.

В стране закрыты бары, кафе и рестораны. Отменены все развлекательные мероприятия спортивного, культурного или фольклорного характера. Ограничена деятельность торговли.

Число заболевших COVID-19 в Беларуси выросло до 36

Политические партии страны договорились дать федеральному правительству текущих дел во главе с Софи Вильмес специальные полномочия на три месяца с возможностью одноразового продления на такой же срок в рамках программы борьбы против коронавируса, чтобы обеспечить решение социально-экономических и бюджетных вопросов в условиях пандемии.

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Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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