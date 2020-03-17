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В Еврокомиссии создали группу из высококвалифицированных специалистов по коронавирусу

В Еврокомиссии создали группу из высококвалифицированных специалистов по коронавирусу
22:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Первое официальное заседание группы состоится в среду, 18 марта, говорится в сообщении Европейской комиссии.

Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник о создании консультативной группы по Covid-19, состоящей из эпидемиологов и вирусологов из разных государств-членов, для разработки руководящих принципов ЕС в целях научно обоснованных и скоординированных мер по управлению рисками.

"Коронавирус быстро меняет нашу жизнь и общество. Все правительства должны каждый день принимать опирающиеся на качественную информацию, адекватные решения для жителей Европы. Именно поэтому научная экспертиза и хорошие советы сейчас важнее, чем когда-либо. Я очень благодарна всем высокопоставленным экспертам в группе за то, что они предоставили свои знания на службу сообществу", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эта группа, созданная по мандату государств-членов ЕС, будет работать под председательством главы ЕК, которой будет помогать член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Группа состоит из семи членов из шести стран ЕС, "которые будут действовать в своем личном качестве и независимо", отмечается в коммюнике ЕК. В документе также сообщается, что Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) будут участвовать в ее работе в качестве наблюдателей.

Ожидается, что группа предоставит Еврокомиссии рекомендации по разработке мер реагирования, предназначенных для всех государств-членов в соответствии с различными этапами эпидемии в ЕС в целом и с учетом конкретных условий государств-членов.

Эксперты будут рекомендовать, как выявлять и устранять значительные пробелы или несоответствия в мерах, принятых или подлежащих принятию по сдерживанию и управлению распространением Covid-19.

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В дальнейшем группа будет готовить рекомендации по политическим мерам для устранения и смягчения долгосрочных последствий Covid-19. Члены группы будут проводить обсуждения, минимум, два раза в неделю посредством видеоконференций вопросов, выдвинутых Еврокомиссией, или по их собственной инициативе.

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Еврокомиссия, Эксперты, Коронавирус.
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