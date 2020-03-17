Коронавирус в Италии: число заболевших превысило 26 тысяч

По состоянию на вторник в Италии зафиксировали 26 062 случая заражения коронавирусом, из них 2 503 - летальные.
Об этом сообщает ANSA.
"Всего в Италии зарегистрировано 26 062 больных коронавирусом, прирост по сравнению с понедельником составляет 2 989 человек. Жертвами коронавируса в Италии стали 2 503 человека", - говорится в сообщении.
В то же время от коронавируса в Италии вылечился 2 941 пациент.
Напомним:
В Черновцах умерла женщина, у которой обнаружено острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, всего в Украине во вторник подтверждено семь новых случаев заболевания.
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