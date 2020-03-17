Коронавирус в Италии: число заболевших превысило 26 тысяч

Новости мира:Количество жертв коронавируса в Италии перевалило за 2,5 тысяч человек.

По состоянию на вторник в Италии зафиксировали 26 062 случая заражения коронавирусом, из них 2 503 - летальные.

Об этом сообщает ANSA.

"Всего в Италии зарегистрировано 26 062 больных коронавирусом, прирост по сравнению с понедельником составляет 2 989 человек. Жертвами коронавируса в Италии стали 2 503 человека", - говорится в сообщении.

В то же время от коронавируса в Италии вылечился 2 941 пациент.

Напомним: