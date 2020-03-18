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В Бельгии выявили 109 случаев коронавируса за сутки, есть погибшие

В Бельгии выявили 109 случаев коронавируса за сутки, есть погибшие
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Около 30 000 компаний использовали "временную безработицу" для уменьшения контактов между людьми.

В течение минувших суток в Бельгии зарегистрировано 109 новых случаев Covid-19, общее количество инфицированных возросло до 1243 человек. Такие данные обнародовал Кризисный центр Бельгии.

По его информации, в понедельник, 16 марта, в стране умерло шесть пациентов с коронавирусом, а их общее число теперь выросло до 10 человек.

Тем временем, как сообщает телеканал RTL, в стране распространяется такое явление как "временная безработица".

"Около 30 000 компаний использовали "временную безработицу" для уменьшения контактов между людьми. По информации Федерального министерства труда страны, эти меры касаются 200-300 тысяч бельгийцев", - говорится в сообщении.

По данным профсоюзов, взрывоопасная ситуация складывается на промышленных предприятиях, где количество производителей на один метр может достигать 4-5 человек. Работники возмущены, что владельцы таких производств получение выгоды ставят выше заботы о здоровье людей.

СМИ сообщают, что две крупных торговых сети промышленных товаров - MediaMarkt и Extra - объявили о временном закрытии всех своих филиалов.

Крупная сеть супермаркетов группы Delhaize объявила утренние часы с 8 до 9 часов временем для людей старше 65 лет, чтобы снизить риски для этой категории населения. Для всех остальных устанавливается определенный лимит на посещение магазинов, в помещении которых может одновременно находиться только ограниченное количество людей – 1 человек на 15 квадратных метров, чтобы не создавалась толпа. Потребителям, которые хотят попасть в супермаркет, придется подождать на вход в очереди с соблюдением "социальной" дистанции с другими людьми в 1-1,5 метра.

В социальных сетях стали появляться общественные инициативы по виртуальному объединению изолированных людей и решению их неотложных проблем, например, доставки продуктов питания и других "базовых" товаров. По состоянию на вторник, 17 марта, трафик у главных поставщиков интернет-услуг удвоился по сравнению с прошлой неделей.

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По решению Коллегии судей соответствующие судебные инстанции страны будут рассматривать только неотложные дела, остальные судебные заседания отложены до момента преодоления эпидемии.

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Бельгия, Погибшие, Коронавирус.
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