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В Молдове умерла женщина от коронавируса

В Молдове умерла женщина от коронавируса
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Молдове 18 марта сообщили о первой смерти от коронавирусной болезни COVID-19.

В Молдове зарегистрирована первая жертва с инфекцией коронавируса, сообщила в среду утром министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"Минувшей ночью скончался первый человек в Молдове, который умер от инфекции коронавируса. Это женщина в возрасте 61 года", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, у женщины был обнаружен коронавирус 8 марта. Кроме того, у нее были и другие заболевания - сахарный диабет и высокое артериальное давление.

По словам Думбрэвяну, двое заболевших уже вылечились, накануне один был выписан из больницы.

Всего в Молдове в период с 7 марта по настоящее время зарегистрировано 30 заболевших коронавирусом. 16 из них вернулись из Италии и Франции.

Напомним: 

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Молдова, Коронавирус, Covid-19, Виорика Думбрэвяну.
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