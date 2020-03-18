В Молдове умерла женщина от коронавируса

В Молдове зарегистрирована первая жертва с инфекцией коронавируса, сообщила в среду утром министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
"Минувшей ночью скончался первый человек в Молдове, который умер от инфекции коронавируса. Это женщина в возрасте 61 года", - сказала Думбрэвяну.
По ее словам, у женщины был обнаружен коронавирус 8 марта. Кроме того, у нее были и другие заболевания - сахарный диабет и высокое артериальное давление.
По словам Думбрэвяну, двое заболевших уже вылечились, накануне один был выписан из больницы.
Всего в Молдове в период с 7 марта по настоящее время зарегистрировано 30 заболевших коронавирусом. 16 из них вернулись из Италии и Франции.
Напомним:
По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли. Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.
Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.