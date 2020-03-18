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Италия: от коронавируса умерли не менее десяти священников

Италия: от коронавируса умерли не менее десяти священников
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:10 священников в Италии умерли от коронавируса - большинство из них в одном из наиболее пострадавших регионов страны.

По меньшей мере, 10 католических священников умерли от коронавируса, более половины из них относились к епархии Бергамо - города, особенно пострадавшего от эпидемии в Италии, сообщил портал Catholic News Agency.

"Очень велико число священников, которые умерли на этой неделе, и тех, кто остается в больницах в тяжелом состоянии", - цитирует агентство епископа Бергамского Франческо Бески.

Епископ отметил, что католические священники "очень страдают" от невозможности совершать мессу вместе со своими прихожанами. "Даже сегодня, выполняя все надлежащие предосторожности, мы по-прежнему рядом с нашими людьми, сознавая, что несем им свидетельство о Христе, но, с другой стороны, можем быть и носителями вируса", - сказал архиерей.

Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине

Епископ Кремонский Антонио Наполиони, который десять дней пролежал в больнице с тяжелыми симптомами болезни, вызванной коронавирусом, пошел на поправку и 16 марта вернулся домой. Он будет находиться под наблюдением на карантине в течение 14 дней, после чего у него возьмут повторные анализы.

Наполиони стал вторым в мире епископом, который пережил коронавирус. Первым был уже излечившийся 98-летний почетный епископ китайского округа Нанья Иосиф Жу Баою.

На сегодня в Италии зафиксировано свыше 31,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число умерших превысило 2,5 тыс.

Напомним:

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Все по теме:

Италия, Ватикан, Коронавирус, Бергамо, Covid-19, Коронавирус COVID-19.
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