Италия: от коронавируса умерли не менее десяти священников

Новости мира:10 священников в Италии умерли от коронавируса - большинство из них в одном из наиболее пострадавших регионов страны.

По меньшей мере, 10 католических священников умерли от коронавируса, более половины из них относились к епархии Бергамо - города, особенно пострадавшего от эпидемии в Италии, сообщил портал Catholic News Agency.

"Очень велико число священников, которые умерли на этой неделе, и тех, кто остается в больницах в тяжелом состоянии", - цитирует агентство епископа Бергамского Франческо Бески.

Епископ отметил, что католические священники "очень страдают" от невозможности совершать мессу вместе со своими прихожанами. "Даже сегодня, выполняя все надлежащие предосторожности, мы по-прежнему рядом с нашими людьми, сознавая, что несем им свидетельство о Христе, но, с другой стороны, можем быть и носителями вируса", - сказал архиерей.

Епископ Кремонский Антонио Наполиони, который десять дней пролежал в больнице с тяжелыми симптомами болезни, вызванной коронавирусом, пошел на поправку и 16 марта вернулся домой. Он будет находиться под наблюдением на карантине в течение 14 дней, после чего у него возьмут повторные анализы.

Наполиони стал вторым в мире епископом, который пережил коронавирус. Первым был уже излечившийся 98-летний почетный епископ китайского округа Нанья Иосиф Жу Баою.

На сегодня в Италии зафиксировано свыше 31,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число умерших превысило 2,5 тыс.

Напомним: