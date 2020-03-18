Италия: от коронавируса умерли не менее десяти священников

По меньшей мере, 10 католических священников умерли от коронавируса, более половины из них относились к епархии Бергамо - города, особенно пострадавшего от эпидемии в Италии, сообщил портал Catholic News Agency.
"Очень велико число священников, которые умерли на этой неделе, и тех, кто остается в больницах в тяжелом состоянии", - цитирует агентство епископа Бергамского Франческо Бески.
Епископ отметил, что католические священники "очень страдают" от невозможности совершать мессу вместе со своими прихожанами. "Даже сегодня, выполняя все надлежащие предосторожности, мы по-прежнему рядом с нашими людьми, сознавая, что несем им свидетельство о Христе, но, с другой стороны, можем быть и носителями вируса", - сказал архиерей.
Епископ Кремонский Антонио Наполиони, который десять дней пролежал в больнице с тяжелыми симптомами болезни, вызванной коронавирусом, пошел на поправку и 16 марта вернулся домой. Он будет находиться под наблюдением на карантине в течение 14 дней, после чего у него возьмут повторные анализы.
Наполиони стал вторым в мире епископом, который пережил коронавирус. Первым был уже излечившийся 98-летний почетный епископ китайского округа Нанья Иосиф Жу Баою.
На сегодня в Италии зафиксировано свыше 31,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число умерших превысило 2,5 тыс.
Напомним:
По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксирован 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли. Коронавирус затронул 166 стран по всему миру.
Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.
Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции, а количество зараженных удвоилось.
Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, 100 человек скончались.