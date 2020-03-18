В НАТО заявили, что пандемия не повлияла на способность Альянса выполнять свои миссии

В НАТО заявили, что способность Альянса выполнять свои миссии и мероприятия не пострадала от пандемии коронавируса.
Об этом 18 марта заявили в пресс-службе НАТО.
"В среду послы НАТО провели очередное заседание Североатлантического Альянса. Они рассмотрели пандемию COVID-19 и меры, предпринимаемые НАТО и союзниками для сдерживания ее распространения", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует быструю реакцию союзников на вспышку вируса, подчеркнув, что Альянс готов обеспечивать безопасность стран-членов.
Напомним:
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином