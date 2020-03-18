В НАТО заявили, что пандемия не повлияла на способность Альянса выполнять свои миссии

Новости мира:В НАТО заявили, что вспышка мировой пандемии не повлияла на возможности Альянса.

В НАТО заявили, что способность Альянса выполнять свои миссии и мероприятия не пострадала от пандемии коронавируса.

Об этом 18 марта заявили в пресс-службе НАТО.

"В среду послы НАТО провели очередное заседание Североатлантического Альянса. Они рассмотрели пандемию COVID-19 и меры, предпринимаемые НАТО и союзниками для сдерживания ее распространения", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует быструю реакцию союзников на вспышку вируса, подчеркнув, что Альянс готов обеспечивать безопасность стран-членов.

Напомним: