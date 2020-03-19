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В Польше число зараженных коронавирусом возросло до 325 человек

В Польше число зараженных коронавирусом возросло до 325 человек
17:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше возросло количество зараженных на COVID-19.

В Польше с начала суток зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших возросло до 325 человек.

Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

"Есть 38 новых зараженных лиц. Всего имеем уже 325 с положительным результатом теста на коронавирус", - сообщил Шумовский.

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По информации Минздрава Польши, из больницы уже выписали так называемого "нулевого" пациента - первого в Польше, у которого две недели назад выявлен коронавирус.

За последние сутки в Польше выполнено 1,6 тыс. тестов на коронавирус, а в целом - более 11,1 тыс.

Польские правоохранители всего проверили 32 тыс. человек, находящихся на карантине, и обнаружили 304 случая нарушения этого режима. На них может быть наложен штраф в размере 5 тыс. злотых (более 1,2 тыс. евро).

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В Польше от коронавируса сегодня скончались пять человек.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 19 марта в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8810 человек умерли и 84 114 человек выздоровели.

Напомним: 

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Польша, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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