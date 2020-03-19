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Больше чем в Китае: в Италии растет число смертей от коронавируса

Больше чем в Китае: в Италии растет число смертей от коронавируса
23:04 Чт, 19 Март 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Италии жертв коронавируса стало больше, чем в Китае.

В Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты и чрезвычайного положения в связи с коронавирусом Анжело Боррелли.

В частности, за последние суткив Италии количество умерших возросло на 427 человек, до 3 тысяч 405.

В Китае число умерших составляет 3 тысячи 245 человек. Сейчас в Италии 33 тысячи 190 человек инфицированы коронавирусом, что на 4 тысячи 480 больше, чем за прошлые сутки. Излечились от коронавируса в Италии 4 тысячи 440 человек.

Общее количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 41 тысяча 35 человек.

Напомним: 

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Италия, Китай, Пандемия, Коронавирус.
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