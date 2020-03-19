Больше чем в Китае: в Италии растет число смертей от коронавируса

В Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты и чрезвычайного положения в связи с коронавирусом Анжело Боррелли.
В частности, за последние суткив Италии количество умерших возросло на 427 человек, до 3 тысяч 405.
В Китае число умерших составляет 3 тысячи 245 человек. Сейчас в Италии 33 тысячи 190 человек инфицированы коронавирусом, что на 4 тысячи 480 больше, чем за прошлые сутки. Излечились от коронавируса в Италии 4 тысячи 440 человек.
Общее количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 41 тысяча 35 человек.
Напомним:
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные выздоровели 84 113 человека.
На планете около 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.