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В Турции растет число зараженных коронавирусом

В Турции растет число зараженных коронавирусом
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Турции зафиксировали 168 новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в стране обнаружены 168 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло показателя 359 человек, а количество смертей достигло четырех.

Данные по итогам суток обнародовал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Мы потеряли нашу 85-летнюю пациентку, у которой ранее было установлено инфицирование коронавирусом. Общее количество умерших достигло четырех", - сообщил министр.

Минздрав Турции запустил онлайн-тест на выявление COVID-19

По его словам, за сутки был проведен 1981 тест на коронавирус, из них 168 были положительными. Общее количество инфицированных составило 359 человек.

Напомним:

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Турция, Пандемия, Коронавирус, Фахреттин Коджа.
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