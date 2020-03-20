В Турции растет число зараженных коронавирусом

Новости мира:В Турции зафиксировали 168 новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в стране обнаружены 168 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло показателя 359 человек, а количество смертей достигло четырех.

Данные по итогам суток обнародовал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Мы потеряли нашу 85-летнюю пациентку, у которой ранее было установлено инфицирование коронавирусом. Общее количество умерших достигло четырех", - сообщил министр.

По его словам, за сутки был проведен 1981 тест на коронавирус, из них 168 были положительными. Общее количество инфицированных составило 359 человек.

Напомним: