В Турции растет число зараженных коронавирусом

За сутки в стране обнаружены 168 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло показателя 359 человек, а количество смертей достигло четырех.
Данные по итогам суток обнародовал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Мы потеряли нашу 85-летнюю пациентку, у которой ранее было установлено инфицирование коронавирусом. Общее количество умерших достигло четырех", - сообщил министр.
По его словам, за сутки был проведен 1981 тест на коронавирус, из них 168 были положительными. Общее количество инфицированных составило 359 человек.
Напомним:
По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тысяч выздоровели.
Число зараженных коронавирусом на территории Турции стремительно растет. Так, например, вчера этот показатель вырос более чем в два раза за сутки и составил 47 случаев в сравнении с 18-ю по состоянию на позавчера.
В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан.