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COVID-19: в Финляндии зарегистрирована первая смерть

COVID-19: в Финляндии зарегистрирована первая смерть
18:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Финляндии.

В Финляндии скончался пациент, заболевший коронавирусом, сообщает в субботу телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии.

Это первый случай смерти от COVID-19 в стране. Заболевший был пожилым человеком, проживал в Хельсинки или его окрестностях, другие подробности о нем не приводятся.

В Финляндии выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.

О ситуации в мире: 

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

  • Как можно чаще проветривайте помещение;

  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

  • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

  • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Финляндия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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