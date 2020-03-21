COVID-19: в Финляндии зарегистрирована первая смерть

Новости мира:Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Финляндии.

В Финляндии скончался пациент, заболевший коронавирусом, сообщает в субботу телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения Финляндии.

Это первый случай смерти от COVID-19 в стране. Заболевший был пожилым человеком, проживал в Хельсинки или его окрестностях, другие подробности о нем не приводятся.

В Финляндии выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.

О ситуации в мире:

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: