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Коронавирус в Турции: количество инфицированных приближается к тысяче

Коронавирус в Турции: количество инфицированных приближается к тысяче
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За последние сутки в Турции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло с 277 до 947 человек.

За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было сделано 2953 теста. 277 оказались положительными. Количество инфицированных достигло 947. 12 наших пациентов из числа пожилых людей умерли. В целом летальных случаев - 21", - рассказал министр.

Он также обратился с предупреждением к пожилым людям, подчеркнув, что риск смертельных осложнений увеличивается с возрастом.

За предыдущие сутки в Турции выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались. Всего с начала эпидемии количество умерших достигло девяти - все они были преклонного возраста.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Турции вступил в силу запрет покидать свои дома людям старше 65 лет и лицам с хроническими болезнями.

Напомним: 

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Турция, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Турции.
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