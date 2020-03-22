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Европейская эпидемия: Медики в Румынии подтвердили первую смерть от COVID-19

Европейская эпидемия: Медики в Румынии подтвердили первую смерть от COVID-19
12:35 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Румынии медики зарегистрировали первую смерть от коронавируса среди населения.

В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

"Зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного новым коронавирусом на румынской территории. Это 67-летний пациент, у которого подтвердили COVID-19 18.03.2020 в больнице Филиаши", - говорится в официальном заявлении Минздрава.

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Также отмечается, что у пациента было очень серьезное заболевание, ему диагностировали рак.

Мужчина жил во Франции почти 10 лет, там же ему диагностировали рак легких на последней стадии. Он попросил доставить его в Румынию и прибыл 6 марта в аэропорт Крайова в сопровождении французского социального работника.

15 марта мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу Филиаши. После подтвержденных анализов на коронавирус его перевезли в инфекционное отделение больницы в Крайове.

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По последним данным в Румынии зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусом.

16 марта президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о введении с понедельника чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

Напомним:

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Румыния, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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