Европейская эпидемия: Медики в Румынии подтвердили первую смерть от COVID-19

В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.
"Зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного новым коронавирусом на румынской территории. Это 67-летний пациент, у которого подтвердили COVID-19 18.03.2020 в больнице Филиаши", - говорится в официальном заявлении Минздрава.
Также отмечается, что у пациента было очень серьезное заболевание, ему диагностировали рак.
Мужчина жил во Франции почти 10 лет, там же ему диагностировали рак легких на последней стадии. Он попросил доставить его в Румынию и прибыл 6 марта в аэропорт Крайова в сопровождении французского социального работника.
15 марта мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу Филиаши. После подтвержденных анализов на коронавирус его перевезли в инфекционное отделение больницы в Крайове.
По последним данным в Румынии зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусом.
16 марта президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о введении с понедельника чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.
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На данный момент во всем мире коронавирусом заразились 307 278 человек, 13 049 умерли, более 92 373 выздоровели.