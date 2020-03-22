В Польше коронавирусом заразились 547 человек, шестеро скончались

По состоянию на утро 22 марта количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 547 человек, в больнице в Познани умерла шестая жертва Covid-19.
Об этом в Twitter информирует министерство здравоохранения Польши.
"В общем, количество зараженных коронавирусом возросло до 547-ми человек, все случаи подтверждены, в том числе и у умерших людей", - говорится в сообщении министерства.
В следующем твите информируется, что шестой умерший человек от коронавируса в Польше - 37-летняя женщина, которая с сопутствующими болезнями в тяжелом состоянии была доставлена в инфекционную больницу в Познани.
4048 żołnierzy i pracowników wojska będzie dziś zaangażowanych w walkę z #koronawirus, z czego 1462 wspiera Straż Graniczną i Policję w ochronie granic. Żołnierze również pomagają osobom starszym, kontrolują przestrzeganie kwarantanny oraz oddają krew. pic.twitter.com/KJ8h6XzNIr
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 22, 2020
По информации МИД Польши, по состоянию на 22 марта в рамках акции эвакуации воздушным путем поляков из разных городов мира домой ("LOT do domu") в Польшу перевезено более 20 тыс. человек, еще 45 тыс. выразили желание таким образом вернуться домой.
По информации в Twitter министра национальной обороны РП Мариуша Блащака, более 4 тыс. военнослужащих на сегодня задействовано в мероприятиях по противодействию коронавирусу, в частности в вопросах защиты границы и в проверке лиц на соблюдение режима карантина.
Напомним:
В Польше принято решение о временном закрытии границ для иностранных граждан.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии через Польшу во время карантинных мер.
В Польше с начала суток зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших возросло до 325 человек.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.