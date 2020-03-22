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В Польше коронавирусом заразились 547 человек, шестеро скончались

В Польше коронавирусом заразились 547 человек, шестеро скончались
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении режима эпидемии в стране из-за распространения коронавируса.

По состоянию на утро 22 марта количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 547 человек, в больнице в Познани умерла шестая жертва Covid-19.

Об этом в Twitter информирует министерство здравоохранения Польши.

"В общем, количество зараженных коронавирусом возросло до 547-ми человек, все случаи подтверждены, в том числе и у умерших людей", - говорится в сообщении министерства.

В следующем твите информируется, что шестой умерший человек от коронавируса в Польше - 37-летняя женщина, которая с сопутствующими болезнями в тяжелом состоянии была доставлена в инфекционную больницу в Познани.

В Польше объявили эпидемию коронавируса

По информации МИД Польши, по состоянию на 22 марта в рамках акции эвакуации воздушным путем поляков из разных городов мира домой ("LOT do domu") в Польшу перевезено более 20 тыс. человек, еще 45 тыс. выразили желание таким образом вернуться домой.

По информации в Twitter министра национальной обороны РП Мариуша Блащака, более 4 тыс. военнослужащих на сегодня задействовано в мероприятиях по противодействию коронавирусу, в частности в вопросах защиты границы и в проверке лиц на соблюдение режима карантина.

Напомним: 

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Польша, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Польше.
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