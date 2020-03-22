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В Бельгии за сутки более пол тысячи человек заразились на коронавирус

В Бельгии за сутки более пол тысячи человек заразились на коронавирус
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии медики зафиксировали более чем пол тысячи слуаев заражения за прошедшие сутки.

За последние 24 часа в Бельгии от Covid-19 умерли еще восемь человек, зарегистрировано 586 новых позитивных проб на коронавирус.

Об этом в воскресенье сообщает бельгийское издание VRT.

"Согласно данным Национального кризисного центра, еще 586 человек получили позитивный тест на коронавирус в течение прошедших 24 часов. Это довело общее количество заболеваний вирусом до 3401. Еще 8 человек умерли от Covid-19, что довело общее количество погибших в Бельгии до 75. Большинство жертв были в возрасте за 65 лет", - говорится в публикации. 

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По данным издания, за прошедшие сутки в Бельгии с коронавирусом были госпитализированы 335 человек, в отделениях интенсивной терапии находятся 290 пациентов. 76 человек были выписаны из больниц после выздоровления от вируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в мире насчитывается более 307 тысяч случаев заболевания Covid-19.

Количество смертей превысило 13 тыс., в то же время 92 383 человека выздоровели.

Напомним:

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Бельгия, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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