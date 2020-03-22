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Эпидемия: В Австрии коронавирусом заразились уже более трех тысяч человек

Эпидемия: В Австрии коронавирусом заразились уже более трех тысяч человек
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Австрии медики зафиксировали уже более 3000 случаев заражения среди граждан.

По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек.

Соответствующие данные приводит в воскресенье федеральное министерство по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей Австрии, сообщает корреспондент Укринформа.

По состоянию на 8 утра 22 марта количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 составляло 3 026. В полдень это количество возросло до 3151 человека. 

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По сравнению с прошлыми сутками количество зараженных коронавирусом человек возросло на 13,6%. В то же время, этот показатель меньше того, который был днем перед этим, когда количество инфицированных выросло на 21%.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в федеральных землях Тироль, что на границе с Италией (636), и Верхней Австрии, которая граничит с Германией и Чехией (606). В столице Вене обнаружены 389 инфицированных коронавирусом людей.

У 3046 инфицированных людей наблюдается мягкий ход заболевания, госпитализированы 105 человек, 15 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. 

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От Covid-19 в Австрии уже умерли 9 человек. В то же время 9 человек выздоровели.

У 3018 инфицированных людей наблюдается мягкий ход заболевания, госпитализированы 105 человек, 15 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в возрастной категории от 45 до 54 лет - 716, две соседние категории (35-44 года и 55-64 года) - по 496 инфицированных лиц. В возрастной группе свыше 64 лет - 545 человек. В возрасте 25-34 года инфицированы 536 человек, в возрасте 15-24 года - 318 инфицированных. Также коронавирусом заразились 37 детей в возрасте 5-14 лет и 7 детей в возрасте менее 5 лет. 

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Если смотреть на статистику по гендерному признаку, то в Австрии больше инфицированных коронавирусом мужчин (57%), чем женщин (43%).

Первый случай инфицирования коронавирусом в Австрии выявлен 26 февраля.

Напомним:

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Австрия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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