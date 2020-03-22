Эпидемия COVID-19: Медики в Венгрии зафиксировали шесть смертей от коронавируса

Новости мира:В связи с распространением коронавируса медики в Венгрии зарегистрировали уже 131 случай заражения на коронавирус.

В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.

Об этом сообщает правительственный информационный сайт About Hungary.

"Количество людей, зараженных коронавирусом, сейчас составляет 131. В карантине - 115, выздоровели - 12, умерло - 6", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в течение суток 20 марта в Венгрии медики зафиксировали три летальных исхода из-за пандемии коронавируса.

Напомним:

По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.



В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.