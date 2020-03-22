Эпидемия COVID-19: Медики в Венгрии зафиксировали шесть смертей от коронавируса

В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.
Об этом сообщает правительственный информационный сайт About Hungary.
"Количество людей, зараженных коронавирусом, сейчас составляет 131. В карантине - 115, выздоровели - 12, умерло - 6", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в течение суток 20 марта в Венгрии медики зафиксировали три летальных исхода из-за пандемии коронавируса.
Напомним:
По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.