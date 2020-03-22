Покинула изоляцию и попала в ДТП: Что стало с женщиной, заболевшей коронавирусом

Новости мира:В Германии женщина, которая покинула карантинную изоляцию и затем попала в ДТП.

В Мюлроузе, Германия, женщина, заболевшая коронавирусом, покинула изоляцию и попала в ДТП.

Об этом сообщает Bild.

"В Мюлроузе (Бранденбург) женщина, которая получила положительный результат на вирус короны, была причастна к ДТП. Она незаконно покинула изоляцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиции пришлось выезжать на ДТП в защитной одежде.

"К счастью, женщина сообщила экстренной службе о своей болезни", - сообщает издание.

По информации полиции, виновником ДТП стал другой участник дорожного движения.

Полиция сообщила управлению здравоохранения и подала уголовную жалобу против женщины по закону о защите от инфекции.

Напомним: