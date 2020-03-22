Покинула изоляцию и попала в ДТП: Что стало с женщиной, заболевшей коронавирусом

В Мюлроузе, Германия, женщина, заболевшая коронавирусом, покинула изоляцию и попала в ДТП.
Об этом сообщает Bild.
"В Мюлроузе (Бранденбург) женщина, которая получила положительный результат на вирус короны, была причастна к ДТП. Она незаконно покинула изоляцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиции пришлось выезжать на ДТП в защитной одежде.
"К счастью, женщина сообщила экстренной службе о своей болезни", - сообщает издание.
По информации полиции, виновником ДТП стал другой участник дорожного движения.
Полиция сообщила управлению здравоохранения и подала уголовную жалобу против женщины по закону о защите от инфекции.
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