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В Испании - рекордное суточное число жертв COVID-19

В Испании - рекордное суточное число жертв COVID-19
14:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Испании за сутки зафиксировали небывалое ранее количество смертей от коронавируса.

В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает El Pais.

Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.

Общее количество умерших достигло 2182 человек. Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе после Италии.

"Мы наблюдаем рост нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.

Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням

Также стало известно, что вице-премьера Кармен Кальво госпитализировали с респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.

22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

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Испания, Ухань, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Испании.
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