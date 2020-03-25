Коронавирус в Европе: Словакия ввела новые ограничения

Новости мира:Новое правительство Словакии обязало граждан носить маски на улице.

Новое правительство Словакии объявило о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, включая обязательное ношение маски на улице. Об этом сообщает The Slovak Spectator.

"Новое правительство во главе с Игорем Матовичем ввело ряд новых мер в дополнение к уже существующим, которые действуют в Словакии с 13 марта", - говорится в сообщении.

Так, одной из новых мер является обязательное ношение маски вне дома, даже на улице. Граждане также должны держать расстояние в 2 метра между собой как на улице, так и внутри помещений. Каждое воскресенье закрываются все без исключения магазины для дезинфекции. Продолжается запрет на организацию массовых мероприятий.

Для пожилых людей в возрасте 65+, установили часа для закупки необходимого (с 9 до 12:00).

Как сообщалось, по данным сайта Worldometers, в мире зарегистрированы 392 336 случаев заражения коронавирусом, из них 103 393 человека выздоровели и 17 147 человек умерли.

Напомним: