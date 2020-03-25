Эпидемия коронавируса: Парламент Финляндии переходит на дистанционную работу

Финский парламент переходит на удаленный режим работы в связи с коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Yle.
"Согласно решению президиума парламента (Финляндии - ред.), депутаты будут работать удаленно и вести все дела в цифровом формате, за исключением голосований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комитеты, которые рассматривают законопроекты, будут собираться только при острой необходимости.
Сами слушания экспертов будут проходить удаленно или в письменном виде.
Ранее британские СМИ сообщили, что парламент Великобритании могут закрыть до 21 апреля из-за вспышки коронавируса в стране.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 907 летальных случаев, 109144 человека выздоровели.
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев Covis-19, из них 3 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.