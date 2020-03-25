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Среда, 25.03.2020
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Эпидемия коронавируса: Парламент Финляндии переходит на дистанционную работу

Эпидемия коронавируса: Парламент Финляндии переходит на дистанционную работу
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире правительство Финляндии ввело меры для снижения рисков заражения среди граждан.

Финский парламент переходит на удаленный режим работы в связи с коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Yle.

"Согласно решению президиума парламента (Финляндии - ред.), депутаты будут работать удаленно и вести все дела в цифровом формате, за исключением голосований", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что комитеты, которые рассматривают законопроекты, будут собираться только при острой необходимости. 

Сами слушания экспертов будут проходить удаленно или в письменном виде. 

Ранее британские СМИ сообщили, что парламент Великобритании могут закрыть до 21 апреля из-за вспышки коронавируса в стране.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в том числе 18 907 летальных случаев, 109144 человека выздоровели.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев Covis-19, из них 3 смертельных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

Напомним: 

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Финляндия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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