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В Италии за сутки из-за коронавируса умерли почти 1 тыс человек

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли почти 1 тыс человек
00:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Италии за сутки из-за коронавируса скончались 969 человек.

По состоянию на пятницу в Италии зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса: за последние сутки зафиксированы 969 летальных случаев.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на Департамент гражданской обороны страны.

"Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило рекордные 969 человек. Всего с начала вспышки умерли более 9134 человек", - говорится в сообщении.

При этом количество тех, кто вылечился, за последние сутки ощутимо ниже, чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество выздоровевших людей иногда превышало тысячу.

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Общее же количество заразившихся коронавирусом, по состоянию на 27 марта превысило 86 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 5959 новых случаев болезни. А абсолютно выздоровели за все время эпидемии в Италии 10950 человек.

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Италия, Эпидемия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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