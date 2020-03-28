В Италии за сутки из-за коронавируса умерли почти 1 тыс человек

По состоянию на пятницу в Италии зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса: за последние сутки зафиксированы 969 летальных случаев.
Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на Департамент гражданской обороны страны.
"Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило рекордные 969 человек. Всего с начала вспышки умерли более 9134 человек", - говорится в сообщении.
При этом количество тех, кто вылечился, за последние сутки ощутимо ниже, чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество выздоровевших людей иногда превышало тысячу.
Общее же количество заразившихся коронавирусом, по состоянию на 27 марта превысило 86 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили 5959 новых случаев болезни. А абсолютно выздоровели за все время эпидемии в Италии 10950 человек.
О ситуации в мире:
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