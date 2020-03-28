В Турции усилили меры борьбы с коронавирусом

Новости мира:Турция приостанавливает авиационное сообщение с другими странами из-за коронавируса.

Власти Турции усиливают меры борьбы с коронавирусом, в частности прекращают авиационное сообщение с другими странами и ограничивают междугородние перевозки.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в обращении к народу.

"Международные авиаперелеты полностью прекращаются. Для перемещения между городами нужно будет получить специальное разрешение от губернаторов, это касается прежде всего 30 крупнейших городов. В офисах будет работать только необходимый персонал", - отметил Эрдоган.

По его словам во всех провинциях страны будут созданы специальные советы во главе с губернаторами, которые будут обеспечивать выполнение этих мероприятий и при необходимости устанавливать дополнительные ограничения.

Также Эрдоган объявил, что для предотвращения распространения коронавируса, в выходные будут закрыты парки и другие общественные места.

В Турции уже введен пакет мер для поддержки населения и экономики в размере 100 млрд турецких лир ($15,6 млрд).

Тем временем за минувшие сутки в Турции от коронавируса умерли 17 человек, подтверждены 2069 новых случаев заражения.

"За последние 24 часа мы обнаружили 2069 случаев заражения. Общее количество достигло 5698. Сегодня 17 больных умерли, в общем мы потеряли 92 человек", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В то же время, по его словам, 42 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.