Борьба с Covid-19: Евросоюз и США согласовали совместную координацию действий

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в мире, США и ЕС договорились о совместном сотрудничестве против COVID-19.

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео отметил необходимость международной солидарности и объединения усилий для сдерживания и преодоления болезни.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Стороны обсудили пандемию коронавируса. Высокий представитель Боррель подчеркнул важность сотрудничества и международной солидарности. В свете глобального измерения этого вызова и с опорой на значительное трансатлантическое партнерстве ЕС и США способности для того, чтобы сделать существенный вклад в международные усилия по преодолению пандемии", - говорится в информации пресс-секретаря ЕС по этому поводу.

Боррель подчеркнул необходимость международных усилий, чтобы сдержать распространение пандемии и уменьшить его негативное влияние в краткосрочной и долгосрочной перспективе, отметил важность обеспечения точного и прозрачного информирования общественности. Высокий представитель ЕС и государственный секретарь США согласились с необходимостью усиления международного сотрудничества и гуманитарной помощи медицинского направления для наиболее уязвимых стран.

Как говорится в информации, представители ЕС и США обсудили важные международные события, в частности, решение Совета ЕС открыть переговоры о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией, согласились возобновить усилия для разрешения кризиса в Сирии и в Ливии. Предметом обсуждения также была ситуация в Венесуэле, в Иране, отношения между ЕС и Турцией, поддержка мирного процесса в Афганистане и пр.

Напомним: