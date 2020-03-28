Коронавирусная эпидемия: В Испании зарегистрировали рекордный показатель смертности за сутки

Новости мира:В связи с распространением к оронавируса в Испании медики зафиксировали уже более 830 случаев смерти от заболевания за прошедшие сутки.

В Испании зарегистрирован новый рекорд по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки - 832 случая за 24 последних часа.

Об этом пишет El Pais.

"В Испании зарегистрировано 832 случая смерти за 24 последних часа, что является рекордом по количеству жертв за один день, превысив 769, о которых сообщалось вчера. В общей сложности 5 694 человека погибли в стране до сих пор, в то время как 72 248 были инфицированы, на 8 189 больше, чем вчера", - пишет издание.

Новая цифра за сутки является увеличением на 12,7%, тогда как вчера она составляла 14%, а позавчера было 18%.

Также указано, что 12 285 были вылечены, согласно последним данным Министерства здравоохранения и автономных сообществ страны.

В мире коронавирус идет полным ходом, и всего за семь дней количество инфицированных удвоилось. По данным Университета Джона Хопкинса, более чем 607 000 человек были инфицированы, а более 28 000 умерли. В Италии за последние 24 часа погибли 969 человек, что является самым большим количеством жертв за день - как в стране, так и в мире - с начала кризиса.

Напомним: