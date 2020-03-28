Смертельная эпидемия: В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

В Италии количество летальных случаев от пандемии коронавируса превысило 10 тысяч человек.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, за последние 24 часа умерли 889 человек.
Таким образом, число погибших возросло до 10 тыс. 23 человек.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования вирусом составляет 92 тыс. 472 человека.
На сегодняшний день полностью выздоровели 12 тыс. 384 человека.
Напомним:
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