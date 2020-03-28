Смертельная эпидемия: В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса

Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.