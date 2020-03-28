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Смертельная эпидемия: В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

Смертельная эпидемия: В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек
21:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Италии медики зарегистрировали уже более 10 000 случаев смерти от пневмонии.

В Италии количество летальных случаев от пандемии коронавируса превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, за последние 24 часа умерли 889 человек.

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Таким образом, число погибших возросло до 10 тыс. 23 человек.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования вирусом составляет 92 тыс. 472 человека.

На сегодняшний день полностью выздоровели 12 тыс. 384 человека.

Напомним:

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Италия, Жертвы, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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